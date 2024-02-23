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الجيش الروسي يستهدف ورشات لتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يستهدف-ورش-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1086350263.html
الجيش الروسي يستهدف ورشات لتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف ورشات لتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا للنفط وورش تصنيع الطائرات المسيرة التابعة للقوات... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T16:25+0000
2024-02-23T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الضربات الروسية أصابت ورش "يوجماش" لتجميع وتصنيع الطائرات المسيرة ومستودع نفط ومستودعات أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع، قائلا: "لقد أبلغوا أنه تم ضرب المصنع الجنوبي لبناء الآلات، في تلك الورش حيث كانوا يصنعون طائرات من دون طيار".وبحسب المعلومات، كانت هناك خزانات كبيرة للوقود وموادا للتشحيم في هذا المكان.وأضاف ليبيديف: "لسوء الحظ، أصاب صاروخ دفاع جوي أوكراني أثناء مطاردة (طائرة من دون طيار) مبنى سكني، كما أفاد سكان المنازل المجاورة".ووفقا له، تم تطويق المبنى، وقام ضباط جهاز الأمن الأوكراني بالتجول فيه، وأكدوا على المواطنين بعدم الإفصاح عما رأوه.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تنفذ-37-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086341274.html
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف ورشات لتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية

16:25 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 16:53 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا للنفط وورش تصنيع الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دنيبروبيتروفسك.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "الضربات الروسية أصابت ورش "يوجماش" لتجميع وتصنيع الطائرات المسيرة ومستودع نفط ومستودعات أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار منسق العمل السري إلى أن العديد من المستودعات على طول شارع "كارونا"، والتي تتمركز بها القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت أيضًا للقصف.

وتابع، قائلا: "لقد أبلغوا أنه تم ضرب المصنع الجنوبي لبناء الآلات، في تلك الورش حيث كانوا يصنعون طائرات من دون طيار".
وبحسب المعلومات، كانت هناك خزانات كبيرة للوقود وموادا للتشحيم في هذا المكان.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
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13:57 GMT
وأضاف ليبيديف: "لسوء الحظ، أصاب صاروخ دفاع جوي أوكراني أثناء مطاردة (طائرة من دون طيار) مبنى سكني، كما أفاد سكان المنازل المجاورة".
ووفقا له، تم تطويق المبنى، وقام ضباط جهاز الأمن الأوكراني بالتجول فيه، وأكدوا على المواطنين بعدم الإفصاح عما رأوه.
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