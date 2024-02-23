https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاعات-الروسية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وتولا-1086354904.html
الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا
الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T23:11+0000
2024-02-23T23:11+0000
2024-02-23T23:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "يوم 24 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 00.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع-أكثر-من-2560-عسكريا-و12-دبابة-1086354636.html
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روسيا, طائرة مسيرة
الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "يوم 24 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 00.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، أن" أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي كورسك وتولا".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.