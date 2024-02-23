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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاعات-الروسية-تدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-كورسك-وتولا-1086354904.html
الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا
الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T23:11+0000
2024-02-23T23:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "يوم 24 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 00.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع-أكثر-من-2560-عسكريا-و12-دبابة-1086354636.html
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روسيا, طائرة مسيرة
روسيا, طائرة مسيرة

الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا

23:11 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كورسك وتولا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "يوم 24 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 00.15 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان، أن" أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي كورسك وتولا".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
22:29 GMT
يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.
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