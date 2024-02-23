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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع-أكثر-من-2560-عسكريا-و12-دبابة-1086354636.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، حررت بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها على محور دونيتسك وبلغت خسائر كييف، خلال أسبوع ، 2560 عسكريا و12... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T22:29+0000
2024-02-23T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، "على محور دونيتسك، حررت وحدات تجمع الجنوب الروسية بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها كما واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، بلوغوروفكا، غيغيروفكا، كراسنويه، كليشييفكا، كورديوموفكا، رازدولوفكا، نوفوميخايلوفكا، نيفيلسكويه وكراسنوغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يستهدف-ورش-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1086350263.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة

22:29 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، حررت بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها على محور دونيتسك وبلغت خسائر كييف، خلال أسبوع ، 2560 عسكريا و12 دبابة وتم صد 12 هجمة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، "على محور دونيتسك، حررت وحدات تجمع الجنوب الروسية بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها كما واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، بلوغوروفكا، غيغيروفكا، كراسنويه، كليشييفكا، كورديوموفكا، رازدولوفكا، نوفوميخايلوفكا، نيفيلسكويه وكراسنوغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أضاف التقرير، بأن "خسائر العدو بلغت أكثر من 2560 عسكرياً و12 دبابة و31 عربة عسكرية مصفحة و58 سيارة و13 مدفع ميدان ورحمة صواريخ "غراد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف ورشات لتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية
16:25 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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