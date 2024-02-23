https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-خلال-أسبوع-أكثر-من-2560-عسكريا-و12-دبابة-1086354636.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، حررت بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها على محور دونيتسك وبلغت خسائر كييف، خلال أسبوع ، 2560 عسكريا و12... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T22:29+0000
2024-02-23T22:29+0000
2024-02-23T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، "على محور دونيتسك، حررت وحدات تجمع الجنوب الروسية بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها كما واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، بلوغوروفكا، غيغيروفكا، كراسنويه، كليشييفكا، كورديوموفكا، رازدولوفكا، نوفوميخايلوفكا، نيفيلسكويه وكراسنوغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يستهدف-ورش-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1086350263.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك خلال أسبوع أكثر من 2560 عسكريا و12 دبابة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، حررت بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها على محور دونيتسك وبلغت خسائر كييف، خلال أسبوع ، 2560 عسكريا و12 دبابة وتم صد 12 هجمة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، "على محور دونيتسك، حررت وحدات تجمع الجنوب الروسية بلدة بوبيدا وحسنت مواقعها كما واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، بلوغوروفكا، غيغيروفكا، كراسنويه، كليشييفكا، كورديوموفكا، رازدولوفكا، نوفوميخايلوفكا، نيفيلسكويه وكراسنوغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
أضاف التقرير، بأن "خسائر العدو بلغت أكثر من 2560 عسكرياً
و12 دبابة و31 عربة عسكرية مصفحة و58 سيارة و13 مدفع ميدان ورحمة صواريخ "غراد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.