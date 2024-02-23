https://sputnikarabic.ae/20240223/رئيس-وزراء-أرمينيا-يعلن-تعليق-مشاركة-بلاده-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1086327627.html
رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T01:32+0000
2024-02-23T01:32+0000
2024-02-23T01:32+0000
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باريس، 23 فبراير - سبوتنيك. وقال باشينيان في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20240214/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-الوضع-العسكري-والسياسي-في-المنطقة-صعب-بسبب-واشنطن-1086057325.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا
أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا
رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
باريس، 23 فبراير - سبوتنيك
. وقال باشينيان في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".
ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول
، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.