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https://sputnikarabic.ae/20240223/رئيس-وزراء-أرمينيا-يعلن-تعليق-مشاركة-بلاده-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1086327627.html
رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T01:32+0000
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باريس، 23 فبراير - سبوتنيك. وقال باشينيان في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20240214/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-الوضع-العسكري-والسياسي-في-المنطقة-صعب-بسبب-واشنطن-1086057325.html
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا
أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا

رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

01:32 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
باريس، 23 فبراير - سبوتنيك. وقال باشينيان في مقابلة مع قناة "فرانس 24": "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".
القدرات العسكرية لجيوش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2022 - إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
14 فبراير, 10:09 GMT
ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.
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