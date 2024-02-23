https://sputnikarabic.ae/20240223/لافروف-والرئيس-البرازيلي-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-وفلسطين-1086340731.html
لافروف والرئيس البرازيلي يناقشان الوضع في أوكرانيا وفلسطين
لافروف والرئيس البرازيلي يناقشان الوضع في أوكرانيا وفلسطين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ناقشا الوضع في أوكرانيا وفلسطين. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T13:45+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، عقب اللقاء الذي جمع لافروف ودا سيلفا، أمس الخميس، في العاصمة برازيليا، بالقول: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وأكد الرئيس لولا دا سيلفا، موقف البرازيل المؤيد لحل الصراع على أساس الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف"، مؤكدا على عدم جدوى المبادرات والإنذارات الأحادية الجانب.وتابع البيان: "تم الإعراب عن رأي مشترك حول ضرورة أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وحل المشاكل الإنسانية الأليمة، فضلا عن إزالة العقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية".وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية، بما في ذلك الاستعدادات للدورة الـ12 للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والاجتماع المقبل للجنة الرفيعة المستوى للاتفاق على تدابير إضافية لتوسيع التجارة المتبادلة وتنفيذها، ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات، وتم الترحيب بتكثيف الاتصالات البرلمانية بين الأحزاب والعلاقات الإنسانية والرياضية.ووصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس الخميس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.
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العالم, روسيا, أخبار البرازيل , أخبار أوكرانيا, أخبار فلسطين اليوم
العالم, روسيا, أخبار البرازيل , أخبار أوكرانيا, أخبار فلسطين اليوم
لافروف والرئيس البرازيلي يناقشان الوضع في أوكرانيا وفلسطين
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، ناقشا الوضع في أوكرانيا وفلسطين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، عقب اللقاء الذي جمع لافروف ودا سيلفا، أمس الخميس، في العاصمة برازيليا، بالقول: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وأكد الرئيس لولا دا سيلفا، موقف البرازيل المؤيد لحل الصراع على أساس الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف"، مؤكدا على عدم جدوى المبادرات والإنذارات الأحادية الجانب.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على تشابه المواقف إزاء الأزمة العميقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين.
وتابع البيان: "تم الإعراب عن رأي مشترك حول ضرورة أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وحل المشاكل الإنسانية الأليمة، فضلا عن إزالة العقبات أمام تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية".
وأضح البيان أنه تم النظر في جدول الاتصالات على أعلى المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بأحداث "بريكس" و"مجموعة العشرين" المقبلتان، العام الحالي.
وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية، بما في ذلك الاستعدادات للدورة الـ12 للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والاجتماع المقبل للجنة الرفيعة المستوى للاتفاق على تدابير إضافية لتوسيع التجارة المتبادلة وتنفيذها، ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات، وتم الترحيب بتكثيف الاتصالات البرلمانية بين الأحزاب والعلاقات الإنسانية والرياضية.
ووصل وزير الخارجية الروسي إلى البرازيل، أمس الخميس، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.