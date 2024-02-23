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https://sputnikarabic.ae/20240223/مفوضية-اللاجئين-بالأمم-المتحدة-تخفض-تمويلها-للأردن-1086335511.html
مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تخفض تمويلها للأردن
مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تخفض تمويلها للأردن
سبوتنيك عربي
خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التمويل المخصص للأردن في عام 2024، وذلك في ظل تلويحها بوقف أو تقليص عملها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T11:12+0000
2024-02-23T11:12+0000
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وحسب وكالة "عمون"، خصصت المفوضية للأردن 374.7 مليون دولار في 2024، مقابل 390.1 مليون دولار في العام الماضي.وبالتالي هناك انخفاض يقدر بأكثر من 15 مليون دولار، بنسبة 3.93%.وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2.342 مليار دولار لمحاولة تلبية احتياجات قرابة 16 مليون شخص من النازحين قسرا وعديمي الجنسية في جميع أنحاء المنطقة.ونقلت الوكالة عن المفوضية، أن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية دون دعم المجتمع الدولي.وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.كما تقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة "أونروا"، وذلك حتى 18 فبراير/شباط الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230423/مفوضية-اللاجئين-في-الأردن-لدينا-عجز-تمويلي-يقارب-الـ240-مليون-دولار-1076196080.html
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أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تخفض تمويلها للأردن

11:12 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التمويل المخصص للأردن في عام 2024، وذلك في ظل تلويحها بوقف أو تقليص عملها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب وكالة "عمون"، خصصت المفوضية للأردن 374.7 مليون دولار في 2024، مقابل 390.1 مليون دولار في العام الماضي.
وبالتالي هناك انخفاض يقدر بأكثر من 15 مليون دولار، بنسبة 3.93%.

وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2.342 مليار دولار لمحاولة تلبية احتياجات قرابة 16 مليون شخص من النازحين قسرا وعديمي الجنسية في جميع أنحاء المنطقة.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
مفوضية اللاجئين في الأردن: لدينا عجز تمويلي يقارب الـ240 مليون دولار
23 أبريل 2023, 10:04 GMT
ونقلت الوكالة عن المفوضية، أن الملايين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية دون دعم المجتمع الدولي.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر انخفاض في التمويل المخصص في 2023، حيث تلقت المفوضية تمويلاً أقل بنحو 214 مليون دولار لبرامجها مقارنة بـ 2022.
ووفقا للوكالة، يستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية.
كما تقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة "أونروا"، وذلك حتى 18 فبراير/شباط الحالي.
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