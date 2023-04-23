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https://sputnikarabic.ae/20230423/مفوضية-اللاجئين-في-الأردن-لدينا-عجز-تمويلي-يقارب-الـ240-مليون-دولار-1076196080.html
مفوضية اللاجئين في الأردن: لدينا عجز تمويلي يقارب الـ240 مليون دولار
مفوضية اللاجئين في الأردن: لدينا عجز تمويلي يقارب الـ240 مليون دولار
أكد تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين في الأردن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بـ 239 مليون دولار. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T10:04+0000
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وحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن مفوضية اللاجئين في الأردن أصدرت تقريرا يوضح وجود فجوة تمويلية في ميزانية العام الجاري 2023.وأشار التقرير إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023"، لافتا إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار.وأوضح أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى أبريل/ نيسان الحالي، وهو ما يعني وجود عجز يساوي 239.6 مليون دولار، بنسبة تقارب 85% من المتطلبات المالية.يشار إلى أن الأردن يستضيف على أراضيه "قرابة 62 ألف لاجئ عراقي، وأكثر من 1.3 مليون سوري، إضافة إلى 743773 لاجئا من جميع الجنسيات، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا"، وفقا لما أعلنته المفوضية.وكانت المفوضية قد حذرت من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.طالع أيضا: خبير أردني: روسيا هي الضامن لعودة اللاجئين السوريين بأمان إلى بلدهم
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مفوضية اللاجئين في الأردن: لدينا عجز تمويلي يقارب الـ240 مليون دولار

10:04 GMT 23.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أكد تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين في الأردن وجود عجز تمويلي لديها يقدر بـ 239 مليون دولار.
وحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن مفوضية اللاجئين في الأردن أصدرت تقريرا يوضح وجود فجوة تمويلية في ميزانية العام الجاري 2023.
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وأشار التقرير إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حصلت على 15% من متطلباتها المالية في الأردن في السنة المالية الجديدة 2023"، لافتا إلى أن ميزانيتها في العام الجاري من المفترض أن تكون 390 مليون دولار.
وأوضح أن ما تم الحصول عليه من هذا المبلغ هو 60 مليون دولار حتى أبريل/ نيسان الحالي، وهو ما يعني وجود عجز يساوي 239.6 مليون دولار، بنسبة تقارب 85% من المتطلبات المالية.

ولفت التقرير إلى أن هذا المبلغ تمثل في "9.8 مليون دولا من الولايات المتحدة الأمريكية، 3.2 مليون دولار من هولندا، 2.5 مليون دولار من اليابان، 1.9 مليون دولار من كندا، و1.5 مليون دولار لكل من سويسرا وأيرلندا، و233 ألف دولار من لوكسمبورغ، و21.3 مليون دولار من مخصصات أخرى"، حسب تعبير التقرير.

يشار إلى أن الأردن يستضيف على أراضيه "قرابة 62 ألف لاجئ عراقي، وأكثر من 1.3 مليون سوري، إضافة إلى 743773 لاجئا من جميع الجنسيات، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا"، وفقا لما أعلنته المفوضية.
وكانت المفوضية قد حذرت من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
طالع أيضا: خبير أردني: روسيا هي الضامن لعودة اللاجئين السوريين بأمان إلى بلدهم
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