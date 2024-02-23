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https://sputnikarabic.ae/20240223/مقتل-5-سوريين-أثناء-جمع-فطر-الكمأة-في-هجوم-لمسلحي-داعش-الإرهابي-1086354379.html
مقتل 5 سوريين أثناء جمع فطر "الكمأة" في هجوم لمسلحي "داعش" الإرهابي
مقتل 5 سوريين أثناء جمع فطر "الكمأة" في هجوم لمسلحي "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
قتل خمس مدنيين سوريين أثناء عملية جمعهم لفطر الكمأة في البادية السورية على يد مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T21:35+0000
2024-02-23T21:35+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، في سياق الهجمات المتكررة التي يشنها تنظيم "داعش" على جامعي الكمأة، قامت فلول التنظيم اليوم الجمعة بالاعتداء على مجموعة من المواطنين السوريين أثناء قيامهم بجمع فطر "الكمأة" في منطقة "جب الجراح" بالريف الشرقي لمحافظة حمص، وسط سوريا.وفور تلقي مديرية صحة محافظة حمص وقوى الأمن الداخلي (الشرطة) بلاغاً حول المواطنين القتلى، تحركت الطواقم الطبية برفقة الطبيب الشرعي إلى موقع الاعتداء.وأكد الطبيب الشرعي حدوث الوفاة لخمسة قتلى، بحسب المراسل.ويعتبر موسم جمع المكأة خلال هذه الفترة من السنة مصدر رزق كبير لشرحة واسعة من سكان البادية السورية المتربطة بين محافظات حمص وحماة ودير الزور والرقة.وكانت الأيام الماضية سجلت مقتل عدد من العمال المدنيين السوريين في هجمات مماثلة تعرض لها جامعي فطر الكمأة بريف محافظة دير الزور على يد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتحلق منطقة الـ"55 كم" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، والتي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية- العراقية- الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات عميلة أخرى تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
https://sputnikarabic.ae/20240222/الجيش-الأمريكي-يخترق-الحدود-العراقية-بقوافل-ضخمة-لتعزيز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1086310885.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, حصري, تقارير سبوتنيك

مقتل 5 سوريين أثناء جمع فطر "الكمأة" في هجوم لمسلحي "داعش" الإرهابي

21:35 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Basil Shartouhإجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية
إجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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حصري
قتل خمس مدنيين سوريين أثناء عملية جمعهم لفطر الكمأة في البادية السورية على يد مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المتمركزين بمنطقة الـ (55 كم)، التي تتحلق حول القاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- الأردنية).
وقال مراسل "سبوتنيك"، في سياق الهجمات المتكررة التي يشنها تنظيم "داعش" على جامعي الكمأة، قامت فلول التنظيم اليوم الجمعة بالاعتداء على مجموعة من المواطنين السوريين أثناء قيامهم بجمع فطر "الكمأة" في منطقة "جب الجراح" بالريف الشرقي لمحافظة حمص، وسط سوريا.
وتابع: المراسل أن الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مواطنين على يد المهاجمين الذين ينتمون إلى فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، بعدما تسللوا إلى أطراف البادية مستخدمين دراجات نارية، وقاموا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على العمال المدنيين.
وفور تلقي مديرية صحة محافظة حمص وقوى الأمن الداخلي (الشرطة) بلاغاً حول المواطنين القتلى، تحركت الطواقم الطبية برفقة الطبيب الشرعي إلى موقع الاعتداء.
وأكد الطبيب الشرعي حدوث الوفاة لخمسة قتلى، بحسب المراسل.
ويعتبر موسم جمع المكأة خلال هذه الفترة من السنة مصدر رزق كبير لشرحة واسعة من سكان البادية السورية المتربطة بين محافظات حمص وحماة ودير الزور والرقة.
صورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بقوافل ضخمة لتعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا
أمس, 12:52 GMT
وكانت الأيام الماضية سجلت مقتل عدد من العمال المدنيين السوريين في هجمات مماثلة تعرض لها جامعي فطر الكمأة بريف محافظة دير الزور على يد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتحلق منطقة الـ"55 كم" التي تخضع "لحماية" الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية أقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، والتي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية- العراقية- الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها وللجيش البريطاني، مثل فلول تنظيم "داعش" وتنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو" وتنظيمات عميلة أخرى تحت مسمى "جيش سوريا الحرة".
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