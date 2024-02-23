https://sputnikarabic.ae/20240223/نائب-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-وضع-قوات-نظام-كييف-على-الجبهة-1086350374.html

نائب أوكراني سابق يتحدث عن وضع قوات نظام كييف على الجبهة

نائب أوكراني سابق يتحدث عن وضع قوات نظام كييف على الجبهة

سبوتنيك عربي

صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأنه "للحفاظ على الجبهة، سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية، أن تقلل بشكل كبير من طول تموضعها على خط... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T16:47+0000

2024-02-23T16:47+0000

2024-02-23T16:47+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000701_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_0405087d591476d02c2aa4d50085047f.jpg

وقال لابين، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب"، إن "نقص القذائف والاحتياطيات موجود بسبب فشل أنشطة التعبئة في أوكرانيا، التي يتولى الرئيس زيلينسكي مسؤوليتها، وسيؤدي انخفاض عدد الأشخاص والأسلحة إلى خط أمامي أصغر، ولا يمكن تحقيق خط أمامي أصغر إلا عن طريق تقليص أراضي أوكرانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بلدة بابيدا، وقامت القوات الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت الألوية الهجومية الأوكرانية 92 و79 المحمولة جوا، واللواء الأوكراني الجوي 46 في مناطق نوفوميخيلوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-كرينكي-في-محور-خيرسون-1086342897.html

https://sputnikarabic.ae/20240222/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بابيدا-على-محور-دونيتسك--1086306375.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا