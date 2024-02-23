https://sputnikarabic.ae/20240223/وزير-الدفاع-الأمريكي-يطالب-نظيره-الإسرائيلي-بخطة-لحماية-المدنيين-قبل-عملية-رفح-1086330466.html

وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بخطة لحماية المدنيين قبل عملية رفح

وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بخطة لحماية المدنيين قبل عملية رفح

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت ضرورة وضع خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، قبل بدء أي... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T07:29+0000

2024-02-23T07:29+0000

2024-02-23T07:29+0000

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، أمس الخميس، إن الجانبين بحثا هاتفيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.وناقش أوستن مع غالانت ضرورة تحسين إجراءات تجنب استهداف المنظمات الإنسانية بطريق الخطأ.كما شدد أوستن على ضمان وصول المزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين وبحث مع غالانت أعمال العنف التي تعيق وصول القوافل الإنسانية إلى غزة.وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قد صرحوا، الثلاثاء الماضي، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطينيا وإصابة أكثر من 69 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.

https://sputnikarabic.ae/20240220/الجيش-الإسرائيلي-يوشك-على-إكمال-عملياته-في-خان-يونس-ويتوقع-أن-ينتقل-إلى-رفح-1086256091.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار