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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20240223/يونيسف-67-من-الأطفال-في-شرق-ليبيا-لديهم-تغيرات-سلوكية-سلبية-منذ-كارثة-درنة-1086331346.html
"يونيسف": 67% من الأطفال في شرق ليبيا لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ كارثة درنة
"يونيسف": 67% من الأطفال في شرق ليبيا لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ كارثة درنة
سبوتنيك عربي
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر... 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T08:22+0000
2024-02-23T08:22+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأضافت "يونيسف" في بيان أن ما يقدر بنحو 67% من الأطفال لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ الكارثة، وأن 48% من الأطفال في حاجة ماسة إلى الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي المستمر.وأوضحت المنظمة أنها أطلقت بالشراكة وبتمويل من اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا، مبادرة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي والعقلي تهدف إلى مساعدة الأطفال.وأشارت إلى أنها كونت 16 فريقا متنقلا لتقديم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية مع إعطاء الأولوية للنازحين وغير المصحوبين بذويهم والأطفال المتأثرين بشكل مباشر بالفيضانات.وأكدت أنه تم الوصول إلى 72 ألف طفل متضرر لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.ووفقا لبيان "يونيسف"، يركز برنامج المنظمة على إيجاد مساحات آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية، وتلقي المشورة من المتخصصين المدربين.كما يهدف المنظمة إلى ضمان قدرة الأطفال على التغلب على أحزانهم، وإعادة بناء ثقتهم، والتكيف مع الحقائق الجديدة لحياتهم.
https://sputnikarabic.ae/20231206/وزيرة-المرأة-بالحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-شكلنا-فريق-دعم-نفسي-للنساء-الناجيات-من-كارثة-درنة-1083819667.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

"يونيسف": 67% من الأطفال في شرق ليبيا لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ كارثة درنة

08:22 GMT 23.02.2024
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Maher al-shaeri
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا في سبتمبر/أيلول 2023.
وأضافت "يونيسف" في بيان أن ما يقدر بنحو 67% من الأطفال لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ الكارثة، وأن 48% من الأطفال في حاجة ماسة إلى الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي المستمر.
وأوضحت المنظمة أنها أطلقت بالشراكة وبتمويل من اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا، مبادرة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي والعقلي تهدف إلى مساعدة الأطفال.
وأشارت إلى أنها كونت 16 فريقا متنقلا لتقديم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية مع إعطاء الأولوية للنازحين وغير المصحوبين بذويهم والأطفال المتأثرين بشكل مباشر بالفيضانات.
وأكدت أنه تم الوصول إلى 72 ألف طفل متضرر لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
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ووفقا لبيان "يونيسف"، يركز برنامج المنظمة على إيجاد مساحات آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية، وتلقي المشورة من المتخصصين المدربين.
كما يهدف المنظمة إلى ضمان قدرة الأطفال على التغلب على أحزانهم، وإعادة بناء ثقتهم، والتكيف مع الحقائق الجديدة لحياتهم.
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