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https://sputnikarabic.ae/20240224/ترامب-سنخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-قبل-بدايتها-إذا-بقى-بايدن-على-رأس-السلطة-1086380213.html
ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة
ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T23:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال خلال مؤتمر "العمل السياسي للمحافظين"، "على الأرجح سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر". مشيرا إلى أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.وأضاف، "إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.
https://sputnikarabic.ae/20240218/ترامب-الولايات-المتحدة-تتحول-إلى-دولة-من-دول-العالم-الثالث-1086182914.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم

ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة

23:30 GMT 24.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
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حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال خلال مؤتمر "العمل السياسي للمحافظين"، "على الأرجح سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر". مشيرا إلى أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأضاف، "إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".
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وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.
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