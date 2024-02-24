https://sputnikarabic.ae/20240224/ترامب-سنخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-قبل-بدايتها-إذا-بقى-بايدن-على-رأس-السلطة-1086380213.html
ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة
ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T23:30+0000
2024-02-24T23:30+0000
2024-02-24T23:30+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال خلال مؤتمر "العمل السياسي للمحافظين"، "على الأرجح سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر". مشيرا إلى أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.وأضاف، "إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.
https://sputnikarabic.ae/20240218/ترامب-الولايات-المتحدة-تتحول-إلى-دولة-من-دول-العالم-الثالث-1086182914.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
ترامب: سنخسر الحرب العالمية الثالثة قبل بدايتها إذا بقى بايدن على رأس السلطة
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال خلال مؤتمر "العمل السياسي للمحافظين"، "على الأرجح سنخسر الحرب العالمية الثالثة. بل حتى لن نشارك فيها، لكننا سنخسر". مشيرا إلى أن هذا هو ثمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المقبلة.
وأضاف، "إذا فاز جو بايدن عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".
وكما أكد أن بايدن لا يعرف "ما يحدث، لكنه محاط بالفاشيين السيئين للغاية". مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تسلك طريقا مختصرا إلى التدمير.