عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/روسيا-نشعر-بالأسف-تجاه-الأوكرانيين-الذين-يموتون-من-أجل-مصالح-الغرب-1086355379.html
روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب
روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T01:57+0000
2024-02-24T01:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب".وتابع، قائلا "كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240223/روسيا-صيغة-السلام-التي-طرحها-زيلينسكي-مزيفة-1086353691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا

روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب

01:57 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب".
وأشار إلى أن روسيا بدأت العملية العسكرية الخاصة لوقف الحرب التي سبق أن شنها نظام كييف المدعوم من الغرب، ضد السكان المدنيين في دونباس لمدة 8 سنوات.
وتابع، قائلا "كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
روسيا: "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي مزيفة
أمس, 19:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو 22 فبراير, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала