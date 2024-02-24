https://sputnikarabic.ae/20240224/روسيا-نشعر-بالأسف-تجاه-الأوكرانيين-الذين-يموتون-من-أجل-مصالح-الغرب-1086355379.html
روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب
روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T01:57+0000
2024-02-24T01:57+0000
2024-02-24T01:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
فاسيلي نيبينزيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب".وتابع، قائلا "كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزيا, أخبار أوكرانيا
روسيا: نشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يموتون من أجل مصالح الغرب
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تشعر بالأسف تجاه الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "أشعر بالأسف على الأوكرانيين البائسين
الذين يتم إرسالهم للموت من أجل المصالح الجيوسياسية للغرب".
وأشار إلى أن روسيا بدأت العملية العسكرية الخاصة لوقف الحرب التي سبق أن شنها نظام كييف المدعوم من الغرب، ضد السكان المدنيين في دونباس لمدة 8 سنوات.
وتابع، قائلا "كان هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق العملية العسكرية الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.