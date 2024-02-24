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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/مسيرات-روسية-تدمر-مركزا-للتحكم-بالطائرات-الأوكرانية-فيديو-1086357117.html
مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو
مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لقيام طائرة من دون طيار روسية بتدمير مركز للتحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T06:55+0000
2024-02-24T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم الطائرات دون طيار الروسية بتدمير مركز للتحكم في الطائرات دون طيار في منطقة تشاسوف يار".وأشار الدفاع إلى أنه "تم تدمير مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للدفاع فإن أطقم المسيرات الروسية تتلقي المعلومات عن معاقل ومعدات القوات الأوكرانية من مجموعات الاستطلاع، وبعد ذلك تقوم أطقم المسيرات بتوجيه ضربات دقيقة للقوات الأوكرانية.وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو

06:55 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يتعلم كيفية إصلاح طائرة بدون طيار خلال دروس التدريب الهندسي في مدرسة "أخمات" للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يتعلم كيفية إصلاح طائرة بدون طيار خلال دروس التدريب الهندسي في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لقيام طائرة من دون طيار روسية بتدمير مركز للتحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم الطائرات دون طيار الروسية بتدمير مركز للتحكم في الطائرات دون طيار في منطقة تشاسوف يار".
وأشار الدفاع إلى أنه "تم تدمير مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا للدفاع فإن أطقم المسيرات الروسية تتلقي المعلومات عن معاقل ومعدات القوات الأوكرانية من مجموعات الاستطلاع، وبعد ذلك تقوم أطقم المسيرات بتوجيه ضربات دقيقة للقوات الأوكرانية.
وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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