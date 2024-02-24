https://sputnikarabic.ae/20240224/مسيرات-روسية-تدمر-مركزا-للتحكم-بالطائرات-الأوكرانية-فيديو-1086357117.html
مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو
مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لقيام طائرة من دون طيار روسية بتدمير مركز للتحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T06:55+0000
2024-02-24T06:55+0000
2024-02-24T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم الطائرات دون طيار الروسية بتدمير مركز للتحكم في الطائرات دون طيار في منطقة تشاسوف يار".وأشار الدفاع إلى أنه "تم تدمير مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا للدفاع فإن أطقم المسيرات الروسية تتلقي المعلومات عن معاقل ومعدات القوات الأوكرانية من مجموعات الاستطلاع، وبعد ذلك تقوم أطقم المسيرات بتوجيه ضربات دقيقة للقوات الأوكرانية.وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرات روسية تدمر المعاقل الأوكرانية...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسيرات روسية تدمر مركزا للتحكم بالطائرات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لقيام طائرة من دون طيار روسية بتدمير مركز للتحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم الطائرات دون طيار الروسية بتدمير مركز للتحكم في الطائرات دون طيار في منطقة تشاسوف يار".
وأشار الدفاع إلى أنه "تم تدمير مركبة بداخلها أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا للدفاع فإن أطقم المسيرات الروسية تتلقي المعلومات عن معاقل ومعدات القوات الأوكرانية من مجموعات الاستطلاع، وبعد ذلك تقوم أطقم المسيرات بتوجيه ضربات دقيقة للقوات الأوكرانية.
وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.