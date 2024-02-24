https://sputnikarabic.ae/20240224/مصر-تنفي-اختراق-مجالها-الجوي-من-قبل-الطيران-العسكري-الإسرائيلي-1086362303.html

مصر تنفي اختراق مجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الإسرائيلي

مصر تنفي اختراق مجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

نفت مصر، اليوم السبت، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني قوله إن "هذه التقارير كاذبة ولا أساس لها من الصحة".وكانت وسائل إعلام غربية، زعمت أن "طائرة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير/ شباط 2024".وادعت أن "هذه الطائرة دخلت في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومتراً داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع".وأكدت مصر، الأسبوع الماضي، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس.جاء ذلك خلال مرافعة المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية، ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء.وقالت موسى إن "إسرائيل تتعمد خلق ظروف حياة تجعل من الحياة في غزة غير ممكنة، عبر فرض الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية".وأضافت أن إسرائيل تستخدم نظاما ممنهجا لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم، وتواصل انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، التي تضم نحو مليوني لاجئ، أصبح وشيكا. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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