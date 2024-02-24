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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/مقتل-رجل-وإصابة-ثلاثة-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك--1086380058.html
مقتل رجل وإصابة ثلاثة مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
مقتل رجل وإصابة ثلاثة مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل السبت/ الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 13 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T22:22+0000
2024-02-24T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
القوات الروسية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 13 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 على محور دونيتسك ، و9على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1086378435.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية

مقتل رجل وإصابة ثلاثة مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

22:22 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل السبت/ الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 13 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 13 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 على محور دونيتسك ، و9على محور غورلوفكا ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن وفاة رجل، وإصابة ثلاثة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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