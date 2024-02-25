https://sputnikarabic.ae/20240225/أنصار-الله-استمرار-الغارات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-عدوان-مدان-ومرفوض-وانتهاك-للسيادة-1086394700.html

"أنصار الله": استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن عدوان مدان ومرفوض وانتهاك للسيادة

"أنصار الله": استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن عدوان مدان ومرفوض وانتهاك للسيادة

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، مؤكدا أنها عدوان مدان ومرفوض ينتهك سيادة دولة... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T14:52+0000

2024-02-25T14:52+0000

2024-02-25T14:52+0000

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وقال عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هذا العدوان الأمريكي البريطاني، يأتي في سياق محاولات عبثية لمنع اليمن عن مواصلة دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأكد أن اليمن متمسك بموقفه الإنساني والديني إلى جانب غزة، ولديه كل الحق في الرد على العدوان الأمريكي البريطاني، المستمر على بلاده، المتمثل بمنع السفن الإسرائيلية من الدخول إلى المواني اليمنية، بحسب قوله.ونفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، ليل أمس السبت، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء وسط اليمن.وأفاد مصدر في حماعة "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، ومعسكر النهدين التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".ويأتي القصف الجوي بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بتصعيد هجمات قواته في البحرين الأحمر والعربي، إذ تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، مؤكدًا استهداف 48 سفينة، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240225/إيران-عن-الضربات-الجوية-الأمريكية-البريطانية-الجديدة-على-اليمن-لن-تحقق-أي-إنجاز-للمعتدين-1086391204.html

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