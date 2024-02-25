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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-77-مسيرة-أوكرانية-خلال-الساعات-الـ24-الفائتة-1086388535.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 77 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الفائتة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 77 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الفائتة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 77 مسيرة أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T10:48+0000
2024-02-25T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في مناطق نوفوكراسنيانكا، ورايغورودكا، وترويتسكوي، وغوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وتابعت أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر" تم تحقيق استهدافات محققة للألوية الميكانيكية "28" و"65" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".وصد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-في-اتجاه-أفدييفكا-1086388120.html
https://sputnikarabic.ae/20240225/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والبحر-الأسود--عاجل-1086381342.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 77 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الفائتة

10:48 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 77 مسيرة أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في مناطق نوفوكراسنيانكا، ورايغورودكا، وترويتسكوي، وغوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".
وتابعت أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر" تم تحقيق استهدافات محققة للألوية الميكانيكية "28" و"65" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا وثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم 777".

صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 7 هجمات في اتجاه أفدييفكا
10:27 GMT
وصد الجيش الروسي سبع هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
04:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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