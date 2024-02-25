https://sputnikarabic.ae/20240225/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والبحر-الأسود--عاجل-1086381342.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين بدون طيار فوق منطقة... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T04:08+0000
2024-02-25T04:08+0000
2024-02-25T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
البحر الأسود
طائرة مسيرة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وأضافت الدفاع الروسية، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مسؤول-لـ-سبوتنيك-معارك-ضارية-تدور-على-خط-المواجهة-في-زابوروجيه-والغلبة-القوات-الروسية-1086380899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البحر الأسود, طائرة مسيرة
روسيا, البحر الأسود, طائرة مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
04:08 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 04:18 GMT 25.02.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلغورود وأربع أخرى فوق البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (طائرتان مسيرتان) وفوق البحر الأسود (4 طائرات مسيرة).
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.