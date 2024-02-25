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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-والبحر-الأسود--عاجل-1086381342.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين بدون طيار فوق منطقة... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T04:08+0000
2024-02-25T04:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
البحر الأسود
طائرة مسيرة
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وأضافت الدفاع الروسية، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مسؤول-لـ-سبوتنيك-معارك-ضارية-تدور-على-خط-المواجهة-في-زابوروجيه-والغلبة-القوات-الروسية-1086380899.html
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روسيا, البحر الأسود, طائرة مسيرة
روسيا, البحر الأسود, طائرة مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

04:08 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 04:18 GMT 25.02.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلغورود وأربع أخرى فوق البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود (طائرتان مسيرتان) وفوق البحر الأسود (4 طائرات مسيرة).
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول لـ" سبوتنيك": معارك ضارية تدور على خط المواجهة في زابوروجيه والغلبة للقوات الروسية
03:15 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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