https://sputnikarabic.ae/20240225/الجيش-الأمريكي-يقصف-مستودعات-أسلحة-وصواريخ-وطائرات-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-فيديو-1086384866.html
الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو
الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها وبالتعاون مع قوات التحالف نفذت ضربات على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة، شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T08:26+0000
2024-02-25T08:26+0000
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وأضافت القيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا".وأوضحت أنها "نفذت ضربات على 18 هدفا للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن".وأشارت إلى أن القصف استهدف مناطق يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن القوات البحرية بالمنطقة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
https://sputnikarabic.ae/20240225/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-نفط-وسفن-حربية-أمريكية-وتتوعد-بمزيد-من-الهجمات-1086380331.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها وبالتعاون مع قوات التحالف نفذت ضربات على أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمينة، شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.
وأضافت
القيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا".
وأوضحت أنها "نفذت ضربات على 18 هدفا للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن".
وأشارت إلى أن القصف استهدف مناطق يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن القوات البحرية بالمنطقة.
كما أكد البيان أن هذه الضربات تهدف لإضعاف قدرة الحوثيين ووقف هجماتهم المتهورة وغير المشروعة على السفن التجارية الدولية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.
بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس
" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".