https://sputnikarabic.ae/20240225/مسؤول-لـ-سبوتنيك-معارك-ضارية-تدور-على-خط-المواجهة-في-زابوروجيه-والغلبة-القوات-الروسية-1086380899.html
مسؤول لـ" سبوتنيك": معارك ضارية تدور على خط المواجهة في زابوروجيه والغلبة للقوات الروسية
مسؤول لـ" سبوتنيك": معارك ضارية تدور على خط المواجهة في زابوروجيه والغلبة للقوات الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، فجر اليوم الأحد، أن معارك عنيفة تدور في بلدة رابوتينو، على خط... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T03:15+0000
2024-02-25T03:15+0000
2024-02-25T04:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رابوتينو أصبحت أحد أكثر النقاط سخونة على خط المواجهة في زابوروجيه، حيث تدور الآن أكثر المعارك ضراوة وسط البلدة، وزمام المبادرة بأرض المعركة في أيدي المقاتلين الروس، المعركة من أجل رابوتينو مستمرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240224/مقتل-رجل-وإصابة-ثلاثة-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك--1086380058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
مسؤول لـ" سبوتنيك": معارك ضارية تدور على خط المواجهة في زابوروجيه والغلبة للقوات الروسية
03:15 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 04:08 GMT 25.02.2024)
حصري
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، فجر اليوم الأحد، أن معارك عنيفة تدور في بلدة رابوتينو، على خط المواجهة في زابوروجيه، مؤكدا أن زمام المبادرة بأرض المعركة في يد القوات الروسية.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رابوتينو أصبحت أحد أكثر النقاط سخونة على خط المواجهة في زابوروجيه، حيث تدور الآن أكثر المعارك ضراوة وسط البلدة، وزمام المبادرة بأرض المعركة في أيدي المقاتلين الروس، المعركة من أجل رابوتينو مستمرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.