https://sputnikarabic.ae/20240225/العراق-يعلن-اعتقال-2-من-أخطر-قيادات-داعش-خارج-حدود-البلاد-1086382011.html

العراق يعلن اعتقال 2 من أخطر قيادات "داعش" خارج حدود البلاد

العراق يعلن اعتقال 2 من أخطر قيادات "داعش" خارج حدود البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اعتقال اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد سنوات من الملاحقة خارج البلاد. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T06:25+0000

2024-02-25T06:25+0000

2024-02-25T06:25+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

تنظيم داعش الإرهابي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101879/76/1018797686_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_88b512840a2e125c2b87f0d90f510a66.jpg

وأفاد جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان له، مساء أمس السبت، بأن "القوات العسكرية والأمنية في البلاد تمكنت بنجاح من اعتقال واعتقال أخطر قادة "داعش"، خلال عملية خارج الحدود".ودون الإشارة إلى الدولة التي اعتقل فيها هؤلاء الفردين، فقد أشار البيان إلى أن الثنائي متورطان في أبشع الأنشطة الإرهابية في العراق.ووفقا للبيان، المعتقل الأول هو، عصام عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبو زيد"، وكان مسؤولا عن النشاط الإعلامي لـ"داعش" في مدينة الفلوجة بعد عام 2014.بينما المعتقل الثاني هو، بشير عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبي أحمد اتصالات"، وكان مسؤولا عن جميع عمليات "داعش" في الفلوجة، وساعد الجماعة الإرهابية في تشفير الاتصالات.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240213/القبض-على-المسؤول-الإداري-المالي-لـداعش-بعد-دخوله-للعراق-بوثائق-سفر-مزورة-1086042113.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي