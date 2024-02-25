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https://sputnikarabic.ae/20240225/العراق-يعلن-اعتقال-2-من-أخطر-قيادات-داعش-خارج-حدود-البلاد-1086382011.html
العراق يعلن اعتقال 2 من أخطر قيادات "داعش" خارج حدود البلاد
العراق يعلن اعتقال 2 من أخطر قيادات "داعش" خارج حدود البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اعتقال اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد سنوات من الملاحقة خارج البلاد. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T06:25+0000
2024-02-25T06:25+0000
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وأفاد جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان له، مساء أمس السبت، بأن "القوات العسكرية والأمنية في البلاد تمكنت بنجاح من اعتقال واعتقال أخطر قادة "داعش"، خلال عملية خارج الحدود".ودون الإشارة إلى الدولة التي اعتقل فيها هؤلاء الفردين، فقد أشار البيان إلى أن الثنائي متورطان في أبشع الأنشطة الإرهابية في العراق.ووفقا للبيان، المعتقل الأول هو، عصام عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبو زيد"، وكان مسؤولا عن النشاط الإعلامي لـ"داعش" في مدينة الفلوجة بعد عام 2014.بينما المعتقل الثاني هو، بشير عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبي أحمد اتصالات"، وكان مسؤولا عن جميع عمليات "داعش" في الفلوجة، وساعد الجماعة الإرهابية في تشفير الاتصالات.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن اعتقال 2 من أخطر قيادات "داعش" خارج حدود البلاد

06:25 GMT 25.02.2024
© RIA Novostiأحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد
أحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
أحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد
© RIA Novosti
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أعلن جهاز المخابرات العراقي، اعتقال اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد سنوات من الملاحقة خارج البلاد.
وأفاد جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان له، مساء أمس السبت، بأن "القوات العسكرية والأمنية في البلاد تمكنت بنجاح من اعتقال واعتقال أخطر قادة "داعش"، خلال عملية خارج الحدود".
ودون الإشارة إلى الدولة التي اعتقل فيها هؤلاء الفردين، فقد أشار البيان إلى أن الثنائي متورطان في أبشع الأنشطة الإرهابية في العراق.
وأضاف أنه "بعد سنوات من مطاردتهما في الخارج، تم اعتقالهما ونقلهما إلى بغداد".
ووفقا للبيان، المعتقل الأول هو، عصام عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبو زيد"، وكان مسؤولا عن النشاط الإعلامي لـ"داعش" في مدينة الفلوجة بعد عام 2014.
بينما المعتقل الثاني هو، بشير عبد علي سعيدان، الملقب بـ"أبي أحمد اتصالات"، وكان مسؤولا عن جميع عمليات "داعش" في الفلوجة، وساعد الجماعة الإرهابية في تشفير الاتصالات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
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وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي، على مر السنين، مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
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