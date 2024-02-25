عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-26-مرة-وإصابة-3-مدنيين-1086402805.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T23:48+0000
2024-02-25T23:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
سلاح روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274375_0:67:1686:1015_1920x0_80_0_0_dfc8d5101241b9f008ccd901f8dbd673.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك، و20 على محور غورلوفكا ".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240225/تدمير-مركز-مراقبة-أوكراني-بمدفع-هاون-2-بي-11-على-الضفة-اليمنى-من-نهر-دنيبر-فيديو-1086397544.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086274375_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_29d99d2b49af66f50b206f32c03558d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين

23:48 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك، و20 على محور غورلوفكا ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مركز مراقبة أوكراني بمدفع هاون "2 بي 11" على الضفة اليمنى من نهر دنيبر... فيديو
16:34 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة.. صور وفيديوأمس, 19:10 GMTИкона на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала