https://sputnikarabic.ae/20240225/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-26-مرة-وإصابة-3-مدنيين-1086402805.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T23:48+0000
2024-02-25T23:48+0000
2024-02-25T23:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
سلاح روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك، و20 على محور غورلوفكا ".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240225/تدمير-مركز-مراقبة-أوكراني-بمدفع-هاون-2-بي-11-على-الضفة-اليمنى-من-نهر-دنيبر-فيديو-1086397544.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 26 مرة وإصابة 3 مدنيين
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 99 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك، و20 على محور غورلوفكا ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 99 مقذوفا مختلفة العيارات.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.