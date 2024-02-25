تدمير مركز مراقبة أوكراني بمدفع هاون "2 بي 11" على الضفة اليمنى من نهر دنيبر... فيديو
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Maishev/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لقيام وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز المراقبة الأوكراني الواقع على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، بواسطة مدفع هاون "2 بي 11".
وتبين المشاهد عملية استهداف مركز المراقبة الأوكراني بواسطة مدفع هاون " 2 بي 11"، وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة أدت إلى تدميره.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 77 مسيرة أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في مناطق نوفوكراسنيانكا ورايغورودكا وترويتسكوي وغوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".
وتابعت أنه "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، تم تحقيق استهدافات محققة للألوية الميكانيكية 28 و65 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".
وصد الجيش الروسي 7 هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الدفاع، فقد العدو ما يصل إلى 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.