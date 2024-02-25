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https://sputnikarabic.ae/20240225/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تحذر-من-أي-تجاذبات-تؤثر-على-قطاع-النفط-1086392599.html
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحذر من أي تجاذبات تؤثر على قطاع النفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحذر من أي تجاذبات تؤثر على قطاع النفط
سبوتنيك عربي
حثّ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف في ليبيا، مسعود سليمان، اليوم الأحد، على ضرورة إبعاد المنشآت والحقول النفطية في ليبيا عن أي تجاذبات أو مشاحنات. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T13:59+0000
2024-02-25T13:59+0000
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كما أكد سليمان على "تفهمه لمتطلبات العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية، وعلى ضرورة اتباعهم القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وشدد سليمان على "ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت النفطية، وفقا للاختصاصات المناط بها جهاز حرس المنشآت النفطية".جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع مسعود سليمان، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، اليوم الأحد، وذلك بعد إغلاقات انطلقت في بعض خطوط نقل النفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي من البلاد، بعد إهمال حكومة الوحدة الوطنية لمطالبهم، حسب البيان الذي أمهلوا فيه الحكومة يومان لتسوية أوضاعهم المالية.
https://sputnikarabic.ae/20240112/ليبيا-إنتاج-النفط-يتجاوز-432-مليون-برميل-خلال-2023-1084918629.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحذر من أي تجاذبات تؤثر على قطاع النفط

13:59 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Andrey Stenin
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حثّ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف في ليبيا، مسعود سليمان، اليوم الأحد، على ضرورة إبعاد المنشآت والحقول النفطية في ليبيا عن أي تجاذبات أو مشاحنات.
كما أكد سليمان على "تفهمه لمتطلبات العاملين بجهاز حرس المنشآت النفطية، وعلى ضرورة اتباعهم القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد سليمان على "ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت النفطية، وفقا للاختصاصات المناط بها جهاز حرس المنشآت النفطية".
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12 يناير, 13:23 GMT
جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع مسعود سليمان، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد عبد الرزاق الخرماني، اليوم الأحد، وذلك بعد إغلاقات انطلقت في بعض خطوط نقل النفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي من البلاد، بعد إهمال حكومة الوحدة الوطنية لمطالبهم، حسب البيان الذي أمهلوا فيه الحكومة يومان لتسوية أوضاعهم المالية.
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