https://sputnikarabic.ae/20240112/ليبيا-إنتاج-النفط-يتجاوز-432-مليون-برميل-خلال-2023-1084918629.html

ليبيا... إنتاج النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

ليبيا... إنتاج النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج ليبيا 432 مليونا و227 ألفا و175 برميلا من النفط الخام في عام 2023، بمعدل مليون و184 برميل نفط يوميا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T13:23+0000

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وحسب الإحصائية التي نشرتها المؤسسة، اليوم الجمعة، سجلت المنتجات النفطية في ليبيا خلال العام الماضي 6 ملايين و165 ألفا و792 طنا.وبلغت المنتجات البتروكيماوية 682 ألفا و595 طنا، كما وصل إجمالي إنتاج المكثفات إلى مليونين و426 ألفا و233 طنا، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 12 مليارا و391 مليونا و398 ألفا و48 مترا مكعبا.وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، قد أشاد الثلاثاء الماضي، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد.وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمر بخلافات مع وزارة النفط على إدارة قطاع النفط بسبب تداخل الصلاحيات بين المؤسسة والوزارة، كما يشهد قطاع النفط في ليبيا تحديات كبيرة بسبب الإغلاقات المتكررة وحالات القوة القاهرة التي مرت بها المؤسسة، بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240103/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يحذر-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-إبرام-أي-اتفاقيات-1084682195.html

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