https://sputnikarabic.ae/20240225/ترامب-يفوز-بالانتخابات-التمهيدية-للحزب-الجمهوري-في-كارولاينا-الجنوبية-1086380782.html
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أظهرت وسائل إعلام أمريكية وفق نتائج أولية، فوز الرئيس السابق، دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T02:31+0000
2024-02-25T02:31+0000
2024-02-25T02:31+0000
ترامب
الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الجمهوري
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الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. وبعد فرز جزء من الأصوات، ظهر أن ترامب حصل في الانتخابات التمهدية على 66.8 بالمئة (من أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري)، فيما حصلت منافسته هايلي على33.2 بالمئة ".ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية .تجدر الإشارة إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيعلنان مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمرات الحزبين في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في 5 نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240224/ترامب-سنخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-قبل-بدايتها-إذا-بقى-بايدن-على-رأس-السلطة-1086380213.html
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ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الجمهوري
ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الجمهوري
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية
أظهرت وسائل إعلام أمريكية وفق نتائج أولية، فوز الرئيس السابق، دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا الجنوبية.
الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. وبعد فرز جزء من الأصوات، ظهر أن ترامب حصل في الانتخابات التمهدية
على 66.8 بالمئة (من أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري)، فيما حصلت منافسته هايلي على33.2 بالمئة ".
ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية .
تجدر الإشارة إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيعلنان مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمرات الحزبين في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في 5 نوفمبر المقبل.