https://sputnikarabic.ae/20240225/ترامب-يفوز-بالانتخابات-التمهيدية-للحزب-الجمهوري-في-كارولاينا-الجنوبية-1086380782.html

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية

سبوتنيك عربي

أظهرت وسائل إعلام أمريكية وفق نتائج أولية، فوز الرئيس السابق، دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولاينا... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T02:31+0000

2024-02-25T02:31+0000

2024-02-25T02:31+0000

ترامب

الانتخابات الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

الحزب الجمهوري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081949806_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_d875c057abb1b386ee466148392cd5a7.jpg

الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك. وبعد فرز جزء من الأصوات، ظهر أن ترامب حصل في الانتخابات التمهدية على 66.8 بالمئة (من أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري)، فيما حصلت منافسته هايلي على33.2 بالمئة ".ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية .تجدر الإشارة إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيعلنان مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمرات الحزبين في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.وتشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في 5 نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20240224/ترامب-سنخسر-الحرب-العالمية-الثالثة-قبل-بدايتها-إذا-بقى-بايدن-على-رأس-السلطة-1086380213.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الجمهوري