https://sputnikarabic.ae/20240225/ريشة-أولية-علماء-يكشفون-سر-ديناميكية-الطيران-لدى-الطيور-1086390604.html

"ريشة أولية"... علماء يكشفون سر ديناميكية الطيران لدى الطيور

"ريشة أولية"... علماء يكشفون سر ديناميكية الطيران لدى الطيور

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء، وفقًا لتحليل مئات العينات من الطيور المحفوظة في مجموعة متاحف حول العالم، أن هناك مجموعة محددة من "قواعد الريش" وراء القدرة على الطيران. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T12:39+0000

2024-02-25T12:39+0000

2024-02-25T12:39+0000

مجتمع

علوم

الحيوان

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تسمح هذه القواعد المكتشفة حديثًا للعلماء بالتنبؤ بشكل أفضل بالديناصورات التي يمكنها الطيران أيضًا.يمكن للبيانات الجديدة أن تحسم بعض المناقشات القديمة في علم الأحفوريات حول ما إذا كان الطيران قد تطور لدى الديناصورات في أكثر من مناسبة.من خلال فحص ريش أجنحة 346 نوعا مختلفا من الطيور من المتاحف حول العالم، اكتشف عالم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، يوسف كيات، اتجاها مثيرا للاهتمام، وهو أنه من أصغر الطيور الطنانة إلى أعنف النسور، كان لدى جميع الطيور الطائرة ما بين 9 إلى 11 ريشة طيران غير متماثلة تسمى "الريشة الأولية" أو الأساسية.لكن عدد الريش الأساسي في الطيور غير القادرة على الطيران يتباين بشكل كبير، وتفتقر إليها "الإيمو" تمامًا، بينما يظن بعض آخر أن طيور البطريق لديها على 40 ريشة، بحسب دراسة علمية نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويقول كيات: "من المدهش حقًا أنه مع وجود العديد من أنماط الطيران التي يمكن أن نجدها في الطيور الحديثة، فإنها جميعًا تشترك في هذه السمة المتمثلة في امتلاك ما بين 9 إلى 11 ريشة أساسية، ولقد فوجئت بأنه لا يبدو أن أحدًا قد وجد هذا من قبل".وأضاف: "تشمل النشرات المحتملة "الأركيوبتركس"(يعتبر واحدًا من أقدم الحيوانات الشبيهة بالطيور) في حين أن هناك جدل حول العلاقة الحقيقية بين "الأركيوبتركس" والطيور، فإن الديناصورات الصغيرة ذات الأجنحة الأربع والتي تسمى "ميكرورابتورس" كانت تمتلك هذه الميزات أيضًا، على الرغم من عدم ارتباطها بشكل مباشر بالطيور على الإطلاق".

https://sputnikarabic.ae/20240225/دراسة-تكشف-أهمية-التمارين-الرياضية-في-عطلة-نهاية-الأسبوع-1086386939.html

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علوم, الحيوان