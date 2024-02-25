https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، أن 58 بالمئة من زوار موقع "سبوتنيك" في اليابان، الذين... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T22:37+0000
2024-02-25T22:37+0000
2024-02-25T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مارغريتا سيمونيان
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيان،، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/واصفة-إياه-بالتاريخي-والأكثر-شهرة-سيمونيان-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بلغت-نحو-مليار-مشاهدة-1085973849.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مارغريتا سيمونيان, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا
مارغريتا سيمونيان, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
أعلنت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، أن 58 بالمئة من زوار موقع "سبوتنيك" في اليابان، الذين شاركوا في استطلاع أجراه الموقع على منصة "إكس" لا يؤيدون دعم أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيان،، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف
"، إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".
وأضافت: "صدمنا بنتائجه حيث إن 58% لا يريدون مساعدة أوكرانيا. انتبهوا، الذين يريدون مساعدة أوكرانيا 4%".
وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.
وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".
وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.