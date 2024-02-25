https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html

سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا

سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، أن 58 بالمئة من زوار موقع "سبوتنيك" في اليابان، الذين... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T22:37+0000

2024-02-25T22:37+0000

2024-02-25T22:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مارغريتا سيمونيان

أخبار اليابان

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيان،، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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