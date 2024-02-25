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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/سيمونيان-58-ممن-شاركوا-في-استطلاع-لـسبوتنيك-في-اليابان-لا-يؤيدون-دعم-أوكرانيا-1086402667.html
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، أن 58 بالمئة من زوار موقع "سبوتنيك" في اليابان، الذين... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T22:37+0000
2024-02-25T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مارغريتا سيمونيان
أخبار اليابان
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيان،، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/واصفة-إياه-بالتاريخي-والأكثر-شهرة-سيمونيان-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بلغت-نحو-مليار-مشاهدة-1085973849.html
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مارغريتا سيمونيان, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا
مارغريتا سيمونيان, أخبار اليابان, أخبار أوكرانيا, روسيا

سيمونيان: 58% ممن شاركوا في استطلاع لـ"سبوتنيك" في اليابان لا يؤيدون دعم أوكرانيا

22:37 GMT 25.02.2024
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الانتقال إلى بنك الصوررئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة "الأكثر جرأة" في مقابلة مع رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
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أعلنت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، أن 58 بالمئة من زوار موقع "سبوتنيك" في اليابان، الذين شاركوا في استطلاع أجراه الموقع على منصة "إكس" لا يؤيدون دعم أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت سيمونيان،، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، إن شبكة "سبوتنيك" أجرت استطلاعا باللغة اليابانية على منصة "إكس"، حيث طُلب من المشاركين الإجابة عن سؤال: "هل تعتقدون أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة كييف، وإعادة إعمار أوكرانيا؟".
وأضافت: "صدمنا بنتائجه حيث إن 58% لا يريدون مساعدة أوكرانيا. انتبهوا، الذين يريدون مساعدة أوكرانيا 4%".
وأشارت بأن بقية المشاركين في الاستطلاع كانوا متشككين، وكذلك أولئك الذين اختاروا إجابات أخرى.
وتابعت: "لقد حصل هذا الاستطلاع على 8 ملايين مشاهدة في اليابان، وهو رقم كبير".
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وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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