https://sputnikarabic.ae/20240211/واصفة-إياه-بالتاريخي-والأكثر-شهرة-سيمونيان-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بلغت-نحو-مليار-مشاهدة-1085973849.html

واصفة إياها بالتاريخية والأكثر شهرة.. سيمونيان: مقابلة بوتين مع كارلسون بلغت نحو مليار مشاهدة

واصفة إياها بالتاريخية والأكثر شهرة.. سيمونيان: مقابلة بوتين مع كارلسون بلغت نحو مليار مشاهدة

صرحت رئيسة تحرير وكالة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T17:38+0000

2024-02-11T17:38+0000

2024-02-11T18:17+0000

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وقالت سيمونيان على قناة "روسيا 1": "طلبت من زملائي إحصاء الأمر. إنه أمر معقد وصعب، لأنك تحتاج إلى أخذ جميع اللغات، وجميع المصادر التي نُشرت بها، وأؤكد لك أن هذا الرقم يبلغ نحو مليار".بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكرانيوأضافت سيمونيان: "المقابلة حصلت على 180 مليون مشاهدة فقط على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وباللغة الإنجليزية فقط، دون الأخذ في الاعتبار موقع كارلسون، على الويب والموارد الأخرى بلغات مختلفة".وبحسب سيمونيان، أصبحت المقابلة الأكثر شهرة ونجاحا، مشيرة إلى أن الأمريكيين أنفسهم يصفونها في التعليقات بالتاريخية.ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.الكرملين: الغرب سوف يحلل مقابلة بوتين مع كارلسون بدقة تامةوأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.وفي المقابلة، أوضح الرئيس بوتين أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.

https://sputnikarabic.ae/20240210/عدد-مشاهدات-مقابلة-بوتين-مع-تاكر-كارلسون-يبلغ-150-مليون-مشاهدة-على-منصة-إكس-1085929655.html

https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين--كارلسون-عرض-نفسه-لإجراء-مقابلة-مع-بوتين-1085960171.html

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