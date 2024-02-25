https://sputnikarabic.ae/20240225/قطر-تعلن-عن-توسعة-جديدة-لحقل-الشمال-تزيد-من-إنتاجها-للغاز-المسال-بنسبة-85-1086386441.html

قطر تعلن عن توسعة جديدة لحقل الشمال تزيد من إنتاجها للغاز المسال بنسبة 85%

قطر تعلن عن توسعة جديدة لحقل الشمال تزيد من إنتاجها للغاز المسال بنسبة 85%

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم الأحد، عن توسعة جديدة لحقل الشمال. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T09:14+0000

2024-02-25T09:14+0000

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وأضاف في بيان له، أن التوسعة الجديدة ستكون باسم "مشروع حقل الشمال الغربي"، ويرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويا في عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وأكد الكعبي، أن التوسعة الجديدة، سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85%.وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أن "حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية، وهذه النتائج ذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطري إلى آفاق جديدة لتطوير مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي لحقل الشمال".يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دشن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشروع توسعة حقل الشمال، الواقع في مدينة ‏لفان الصناعية.وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر، من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بحلول عام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.وأكد أمير قطر، على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، بعد وضعه حجر أساس المشروع، أن توسعة حقل الشمال "يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي".وتم اكتشاف حقل غاز الشمال "قس"، عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989، ويعد أكبر حقل غاز في العالم، باحتوائه على 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، ومساحة تقدّر بنحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية.

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