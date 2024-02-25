https://sputnikarabic.ae/20240225/ليفربول-بطلا-لكأس-رابط-الأندية-الإنجليزية-للمرة-العاشرة-1086402400.html

ليفربول بطلا لكأس رابط الأندية الإنجليزية للمرة العاشرة

ليفربول بطلا لكأس رابط الأندية الإنجليزية للمرة العاشرة

سبوتنيك عربي

أحرز فريق ليفربول بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو"، اليوم الأحد، بعدما تغلب على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

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جاء الفوز عن طريق لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 118 من عمر المباراة، من الشوط الإضافي الثاني، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.وخلال المباراة وتحديدا في الدقيقة 25، تعرض لاعب ليفربول ريان جرافنبيرخ، لإصابة قوية إثر تدخله مع لاعب تشيلسي، والتي على إثرها لم يستكمل اللقاء.وبحصول ليفربول على لقب الكأس اليوم، يكون قد حقق لقبه العاشر في تاريخه من تلك البطولة، ليكون أكثر فريق يتوج بها، بعدما توج بها آخر مرة عام 2022 على حساب تشيلسي أيضا.وفي وقت سابق، أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي.وبحسب موقع "بطولات"، غاب صلاح، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي أقيمت في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".ويأتي استبعاد كلوب للنجم محمد صلاح، من قائمة ليفربول ضد تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.

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رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, أخبار كرة القدم