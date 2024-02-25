https://sputnikarabic.ae/20240225/محمد-صلاح-يغيب-عن-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-أمام-تشيلسي-1086396203.html

محمد صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي

محمد صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي

سبوتنيك عربي

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T15:43+0000

2024-02-25T15:43+0000

2024-02-25T15:43+0000

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وبحسب موقع "بطولات"، سيغيب صلاح، عن التشكيل الأساسي للمباراة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".ويأتي استبعاد كلوب للنجم محمد صلاح، من قائمة ليفربول ضد تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.ومن المقرر أن يكون تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كما يلي:وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن "الفراعنة" محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا لاستكمال علاجه.

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رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي