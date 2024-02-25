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https://sputnikarabic.ae/20240225/محمد-صلاح-يغيب-عن-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-أمام-تشيلسي-1086396203.html
محمد صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي
محمد صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي
سبوتنيك عربي
أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T15:43+0000
2024-02-25T15:43+0000
مجتمع
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وبحسب موقع "بطولات"، سيغيب صلاح، عن التشكيل الأساسي للمباراة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".ويأتي استبعاد كلوب للنجم محمد صلاح، من قائمة ليفربول ضد تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.ومن المقرر أن يكون تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كما يلي:وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن "الفراعنة" محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا لاستكمال علاجه.
https://sputnikarabic.ae/20240204/الحكومة-المصرية-ترد-على-مقترح-مثير-للجدل-بتحويل-20-من-راتب-محمد-صلاح-لحل-الأزمة-الاقتصادية-1085721764.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي

15:43 GMT 25.02.2024
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSمحمد صلاح خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان في 19 مارس 2016 على الملعب الأولمبي في روما
محمد صلاح خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان في 19 مارس 2016 على الملعب الأولمبي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
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أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق تشيلسي.
وبحسب موقع "بطولات"، سيغيب صلاح، عن التشكيل الأساسي للمباراة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي".
ويأتي استبعاد كلوب للنجم محمد صلاح، من قائمة ليفربول ضد تشيلسي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.
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ومن المقرر أن يكون تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كما يلي:
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: ريان جرافينبيرش، واتارو إندو، ماك أليستر.
خط الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.
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وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة منتخب مصر وغانا، في دور المجموعات، ما أحدث ضجة كبيرة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن "الفراعنة" محمد صلاح، سوف يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.
وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان، إنه بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا لاستكمال علاجه.
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