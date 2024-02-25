https://sputnikarabic.ae/20240225/واقعة-قتل-جديدة-تهز-بغداد-المتهمان-ضابطان-يعملان-في-مكتب-وزير-الداخلية-1086391907.html
واقعة قتل جديدة تهز بغداد... المتهمان ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية
واقعة قتل جديدة تهز بغداد... المتهمان ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية
سبوتنيك عربي
فتح مسلحان النار على 3 أشخاص، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخر، في واقعة هزت العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T13:19+0000
2024-02-25T13:19+0000
2024-02-25T14:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني مطلع، أن "المتسببين هما ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية العراقي"، مؤكدة أنهما "سلما نفسيهما إلى دائرتيهما".وذكر المصدر أن "الضابطين أحدهما برتبة عقيد منسوب إلى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير".وأضاف: "رغم فرارهما بعد الحادثة، سلما نفسيهما إلى السلطات"، موضحا أنه "وفقا لتوجيه وزير الداخلية، تم إيداعهما في توقيف انضباط الشرطة".وكانت تقارير عراقية، قد أفادت في البداية بمقتل شخص وإصابة آخرين، غير أنه عاد وقال "إن أحد المصابين توفي متأثرًا بجراحه".وبحسب التقارير، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود لخلافات عشائرية.يأتي ذلك بعد أيام، من واقعة محاولة اغتيال ناشر صحيفة "المدى" المعروفة في البلاد، فخري كريم، بعدما اعترض طريقه مسلحون، رشقوا مركبته بـ11 رصاصة، وسط بغداد.وشهد العراق، خلال السنوات الماضية، العديد من الاغتيالات ومحاولات القتل والخطف والترويع، التي طالت ناشطين ومفكرين وإعلاميين معارضين لبعض الفصائل المسلحة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240225/العراق-يعلن-اعتقال-2-من-أخطر-قيادات-داعش-خارج-حدود-البلاد-1086382011.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
واقعة قتل جديدة تهز بغداد... المتهمان ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية
13:19 GMT 25.02.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 25.02.2024)
فتح مسلحان النار على 3 أشخاص، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة آخر، في واقعة هزت العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت.
ونقلت
وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني مطلع، أن "المتسببين هما ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية العراقي"، مؤكدة أنهما "سلما نفسيهما إلى دائرتيهما".
وذكر المصدر أن "الضابطين أحدهما برتبة عقيد منسوب إلى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير".
وأضاف: "رغم فرارهما بعد الحادثة، سلما نفسيهما إلى السلطات"، موضحا أنه "وفقا لتوجيه وزير الداخلية، تم إيداعهما في توقيف انضباط الشرطة".
وكانت تقارير عراقية، قد أفادت في البداية بمقتل شخص وإصابة آخرين، غير أنه عاد وقال "إن أحد المصابين توفي متأثرًا بجراحه".
وبحسب التقارير، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود لخلافات عشائرية.
يأتي ذلك بعد أيام، من واقعة محاولة اغتيال ناشر صحيفة "المدى" المعروفة في البلاد، فخري كريم، بعدما اعترض طريقه مسلحون، رشقوا مركبته بـ11 رصاصة، وسط بغداد.
وشهد العراق
، خلال السنوات الماضية، العديد من الاغتيالات ومحاولات القتل والخطف والترويع، التي طالت ناشطين ومفكرين وإعلاميين معارضين لبعض الفصائل المسلحة في البلاد.