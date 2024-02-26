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https://sputnikarabic.ae/20240226/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-باتخاذ-إجراء-فوري-لمنع-أي-عمل-عسكري-إسرائيلي-في-رفح-1086431441.html
إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح
إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T18:18+0000
2024-02-26T18:18+0000
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وطالب عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مدينة جنيف، "المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد على "أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, أخبار إندونيسيا, العالم

إيران تطالب الدول الإسلامية باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح

18:18 GMT 26.02.2024
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض هذه المنطقة الى كارثة كبيرة".
وطالب عبد اللهيان، خلال لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مدينة جنيف، "المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، باتخاذ إجراء فوري لمنع أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وشدد على "أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
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وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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