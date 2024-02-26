https://sputnikarabic.ae/20240226/العاهل-الأردني-يحذر-من-خطورة-الهجوم-الإسرائيلي-على-رفح-واستمرار-عنف-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1086427765.html

العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح واستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية

العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح واستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

جدد العاهل الأردني الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T15:39+0000

2024-02-26T15:39+0000

2024-02-26T15:39+0000

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وخلال استقباله في قصر الحسينية، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، حذر العاهل الأردني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعلن الجيش الأردني، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا".وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأضاف أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرًا إلى أنه نفّذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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