https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تحرر-لاستوشكينو-على-محور-أفدييفكا---1086417574.html
القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T10:33+0000
2024-02-26T10:33+0000
2024-02-26T10:46+0000
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".بالإضافة إلى ذلك، تم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية "53" و"61" و"59" الآلية، وألوية الهجوم الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناءً على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر".ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة. وأضاف أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.وفي يوم السبت 17 فبراير/شباط، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من ألف ونصف جندي.أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-الجزء-الجنوبي-من-رابوتينو-1086412564.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا
10:33 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 26.02.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".
كما قامت الحدات أيضا بهزيمة القوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة "144"، وفرقة المشاة الآلية "59"، والألوية الميكانيكية "23" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكوي، ونيتايلوفو، وأوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك وفقا للدفاع الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية "53" و"61" و"59" الآلية، وألوية الهجوم الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
فقد العدو ما يصل إلى 410 عسكريين ودبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة و20 مركبة ومدفع هاوتزر من طراز "دي – 30".
وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.
وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناءً على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر".
ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة. وأضاف أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.
أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.
وفي يوم السبت 17 فبراير/شباط، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من ألف ونصف جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.