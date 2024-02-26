https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تحرر-لاستوشكينو-على-محور-أفدييفكا---1086417574.html

القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا

القوات الروسية تحرر لاستوشكينو على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T10:33+0000

2024-02-26T10:33+0000

2024-02-26T10:46+0000

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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".بالإضافة إلى ذلك، تم صد ستة هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية "53" و"61" و"59" الآلية، وألوية الهجوم الثالثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه تم تطهير أفدييفكا بالكامل، وأن القوات الروسية تتقدم للأمام.وقال بوشيلين للقناة الأولى: "بناءً على المعلومات التي لدي، واستنادًا إلى حقيقة أن الكثير من المواقع قد تم فحصها بالفعل ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن وحداتنا قد تحركت لمسافة أبعد، فنعم، تم تطهير أفدييفكا، لكن هذا لا يعني أنه تمت إزالة الألغام ولا يوجد أي خطر".ووفقا له، الآن هناك كل المتطلبات الأساسية لإعادة بناء المدينة. وأضاف أنه بعد إزالة الألغام وإزالة الأنقاض، سيقوم المختصون بوضع خطة رئيسية مناسبة.وفي يوم السبت 17 فبراير/شباط، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من ألف ونصف جندي.أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز"، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.القوات الروسية تدمر الرادار الأوكراني "مالاخيت"... فيديو

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