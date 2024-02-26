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https://sputnikarabic.ae/20240226/ليبيا-طرح-مشروع-المسودة-النهائية-للمصالحة-الوطنية-في-العاصمة-طرابلس-1086418813.html
ليبيا... طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
ليبيا... طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T11:31+0000
2024-02-26T11:31+0000
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تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
https://sputnikarabic.ae/20230823/بدء-الاجتماعات-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-الأحد-المقبل-في-البيضاء-شرقي-البلاد-1080356848.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ليبيا... طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس

11:31 GMT 26.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
بدء الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في البيضاء شرقي البلاد
23 أغسطس 2023, 14:05 GMT
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
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