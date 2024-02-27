https://sputnikarabic.ae/20240227/إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بالأسلحة-الكيميائية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1086441340.html
إحباط هجوم إرهابي أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيه
إحباط هجوم إرهابي أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من إحباط محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية،... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T07:21+0000
2024-02-27T07:21+0000
2024-02-27T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه، باستخدام مادة سامة قاتلة، وفقًا لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نظيرا لعامل الحرب الكيميائية "بي زد".وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين.وجاءت تصريحات كيريلوف، خلال إحاطة إعلامية حول انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال فيها إنه "في 19 أغسطس/ آب عام 2022، تم استخدام مادة كيميائية سامة، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية "بي زد" المدرج في القائمة 2 من الاتفاقية".يذكر أن معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها، تمّت بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول عام 1993.ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ، بتاريخ 29 أبريل / نيسان عام 1997، إذ وقّعت عليها 165 دولة، وصادقت عليها برلمانات 65 دولة.وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي المنظمة الدولية التي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية خطيرة في ميليتوبول
https://sputnikarabic.ae/20240226/-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-وتدمر-6-قذائف-غراد-أوكرانية-فوق-أجواء-منطقة-بيلغورود-1086437521.html
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روسيا, العالم
إحباط هجوم إرهابي أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيه
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من إحباط محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه، باستخدام مادة سامة قاتلة، نظير لعامل الحرب الكيميائية.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه، باستخدام مادة سامة قاتلة، وفقًا لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) نظيرا لعامل الحرب الكيميائية "بي زد".
وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين.
وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الجاري، عن اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية السمية "بي زد"، التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية.
وجاءت تصريحات كيريلوف، خلال إحاطة إعلامية حول انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال فيها إنه "في 19 أغسطس/ آب عام 2022، تم استخدام مادة كيميائية سامة، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية "بي زد" المدرج في القائمة 2 من الاتفاقية".
وأوضح كيريلوف أنه "خلال عمليات البحث العملي تم اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبول، في 28 يناير/ (كانون الثاني الماضي)، وكانت المادة السامة ضمن زجاجات كتب عليها "بيوسبورين" باللغة الأوكرانية".
يذكر أن معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها، تمّت بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول عام 1993.
ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ، بتاريخ 29 أبريل / نيسان عام 1997، إذ وقّعت عليها 165 دولة، وصادقت عليها برلمانات 65 دولة.
وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي المنظمة الدولية التي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.