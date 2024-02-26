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https://sputnikarabic.ae/20240226/-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-وتدمر-6-قذائف-غراد-أوكرانية-فوق-أجواء-منطقة-بيلغورود-1086437521.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 قذائف غراد أوكرانية فوق أجواء منطقة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 قذائف غراد أوكرانية فوق أجواء منطقة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T21:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. ولفتت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قذائف من نظام "غراد" الصاروخي الأوكراني فوق أجواء منطقة بيلغورود.وقالت الوزارة في بيان لها، إن المقذوفات التي تم إطلاقها على أراضي الاتحاد الروسي، انطلقت من من منظومة الصواريخ المتعددة "غراد".وتابع البيان: "تم تدمير 6 مقذوفات بواسطة أنظمة الدفاع الجوي العاملة في الجو فوق منطقة بيلغورود"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف الحدود الروسية بشكل شبه يومي، خاصة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم.يذكر أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة التي بدأتها في الـ24 فبراير/ شباط 2022، لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على جميع التهديدات التي تستهدف أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240222/أوكرانيا-تدعو-الغرب-إلى-تسليم-جميع-الأسلحة-لكييف-لمواجهة-روسيا-1086299054.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 قذائف غراد أوكرانية فوق أجواء منطقة بيلغورود

21:22 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 21:53 GMT 26.02.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي.
موسكو - سبوتنيك. ولفتت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 قذائف من نظام "غراد" الصاروخي الأوكراني فوق أجواء منطقة بيلغورود.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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22 فبراير, 07:21 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المقذوفات التي تم إطلاقها على أراضي الاتحاد الروسي، انطلقت من من منظومة الصواريخ المتعددة "غراد".
وتابع البيان: "تم تدمير 6 مقذوفات بواسطة أنظمة الدفاع الجوي العاملة في الجو فوق منطقة بيلغورود"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف الحدود الروسية بشكل شبه يومي، خاصة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
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يذكر أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة التي بدأتها في الـ24 فبراير/ شباط 2022، لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على جميع التهديدات التي تستهدف أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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