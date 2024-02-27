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https://sputnikarabic.ae/20240227/الحكومة-الكويتية-تحدد-4-أبريل-المقبل-لإجراء-انتخابات-مجلس-الأمة-1086465152.html
الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة
الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الخميس 4 أبريل/ نيسان 2024. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T19:33+0000
2024-02-27T19:34+0000
الكويت
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال المتحدث باسم الحكومة عامر العجمي، إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعدما حل أمير الكويت، في منتصف الشهر الجاري، مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-أميريا-بحل-مجلس-الأمة-1086107763.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة

19:33 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 19:34 GMT 27.02.2024)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الخميس 4 أبريل/ نيسان 2024.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال المتحدث باسم الحكومة عامر العجمي، إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعدما حل أمير الكويت، في منتصف الشهر الجاري، مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
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وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
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