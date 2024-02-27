https://sputnikarabic.ae/20240227/الحكومة-الكويتية-تحدد-4-أبريل-المقبل-لإجراء-انتخابات-مجلس-الأمة-1086465152.html
الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة
الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الخميس 4 أبريل/ نيسان 2024. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T19:33+0000
2024-02-27T19:33+0000
2024-02-27T19:34+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال المتحدث باسم الحكومة عامر العجمي، إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعدما حل أمير الكويت، في منتصف الشهر الجاري، مجلس الأمة الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-أميريا-بحل-مجلس-الأمة-1086107763.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d1aee96c1f5ec630a85918ab0b9557d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الحكومة الكويتية تحدد 4 أبريل المقبل لإجراء انتخابات مجلس الأمة
19:33 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 19:34 GMT 27.02.2024)
وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الخميس 4 أبريل/ نيسان 2024.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال المتحدث باسم الحكومة عامر العجمي، إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ويأتي مشروع المرسوم الجديد، بعدما حل أمير الكويت، في منتصف الشهر الجاري، مجلس الأمة
الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، ستصبح الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح
الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.