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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الدفاع-الروسية-تكشف-مكان-تدمير-الأختين-أبرامز-وبرادلي-الأمريكيتين-1086454077.html
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T13:23+0000
2024-02-27T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 485 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك أبرامز التي صنعتها الولايات المتحدة، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك برادلي، وست مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر دي 30".وأضافت الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.برلين تستبعد إرسال قوات الجيش الألماني إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-من-طراز-سو---25-في-خيرسون-1086452823.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين

13:23 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 485 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك أبرامز التي صنعتها الولايات المتحدة، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك برادلي، وست مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر دي 30".
وأضافت الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وصدت 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورود وبيرفومايسكي وبتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.
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