https://sputnikarabic.ae/20240227/الدفاع-الروسية-تكشف-مكان-تدمير-الأختين-أبرامز-وبرادلي-الأمريكيتين-1086454077.html
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T13:23+0000
2024-02-27T13:23+0000
2024-02-27T13:46+0000
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 485 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك أبرامز التي صنعتها الولايات المتحدة، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك برادلي، وست مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر دي 30".وأضافت الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.برلين تستبعد إرسال قوات الجيش الألماني إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240227/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-من-طراز-سو---25-في-خيرسون-1086452823.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف مكان تدمير الأختين "أبرامز" و"برادلي" الأمريكيتين
13:23 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 27.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع في اتجاه أفدييفكا.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "خسر العدو ما يصل إلى 485 جنديا، ودبابتين، بما في ذلك أبرامز التي صنعتها الولايات المتحدة، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، بما في ذلك برادلي، وست مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر دي 30".
وأضافت الوزارة: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة وصدت 9 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورود وبيرفومايسكي وبتروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا للوزارة، تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية من اللواء 46 المحمول جوًا ومن لواء الهجوم 79 المحمول جوًا التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 فردًا عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وأربع سيارات، ونظام مدفعية "إم777" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إل119" بريطاني الصنع.