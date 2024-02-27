بوتين: حركة "محبو روسيا" تتصدى لمحاولات الغرب لعزل روسيا
07:46 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 27.02.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi/
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في تحيته للمشاركين والضيوف في المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية إلى أن الحركة الروسية تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة محاولات الغرب الجماعي لعزل روسيا، وتساعد في نشر معلومات موضوعية عن البلاد في الخارج.
وقال الرئيس الروسي: "إن الحركة الروسية تساهم بشكل كبير في مواجهة محاولات الغرب الجماعي لتحقيق عزلة دولية لروسيا، وتساعد في نشر معلومات موضوعية وموثوقة عن بلادنا في الخارج، وتكشف الافتراءات والأساطير الدعائية المناهضة لروسيا".
وأشار إلى أن أنشطة الحركة تساهم في الحفاظ على وتعزيز التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبادل التي تربط الروس بالشعوب الأخرى، ووحدة العالم الروسي، ونشر إنجازات الثقافة الوطنية الروسية وتوسيع نطاقها الإنساني على الساحة العالمية.
وأكد بوتين أن المنتدى الحالي يضم مئات المندوبين من أكثر من 130 دولة من جميع القارات.
وقال رئيس الدولة: "إن مثل هذا التكوين التمثيلي للمشاركين يظهر بوضوح أن الحركة الاجتماعية الدولية لمحبي روسيا تتطور بثقة وتزداد قوة، وتكتسب مؤيدين جدد".
وأضاف الرئيس في كلمته أمام المشاركين في المنتدى: "إنني على ثقة من أنكم ستعقدون خلال المؤتمر مناقشات بناءة وهادفة وترسم مبادرات ومشاريع مشتركة جديدة واعدة".
بدأ اليوم الثلاثاء المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية. وقد ضم المؤتمر أكثر من 350 ممثلاً من 130 دولة.