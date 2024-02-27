https://sputnikarabic.ae/20240227/محبو-روسيا-لافروف-يلقي-كلمة-خلال-فعاليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-فيديو--1086441589.html
لافروف: حركة "محبو روسيا" خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب... فيديو
لافروف: حركة "محبو روسيا" خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب... فيديو
سبوتنيك عربي
يلقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، كلمة خلل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحركة الروسية الدولية "محبو روسيا" بنسخته الثانية، في العاصمة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T07:27+0000
2024-02-27T07:27+0000
2024-02-27T08:00+0000
روسيا
موسكو
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وأكد وزير الخارجية خلال الفعالية، أن "حركة "محبو روسيا" تتطور بسرعة وتساهم في محاولة ردع الغرب في الهيمنة العالمية، وتسعى إلى نشر المعلومات الصحيحة عن بلادنا".وأشار لافروف إلى أن "حركة محبو روسيا خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب، وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أنصارنا يزدادون في جميع أنحاء العالم".وبدأت فعاليات المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبو روسيا"، ومنتدى "التعددية القطبية"، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور ممثلي أكثر من 131 دولة.ويقام هذا الحدث الضخم للمرة الثانية في روسيا في مجمع لومونوسوف، ويجمع مثقفين من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.ومن بين الذين شاركوا في المنتدى، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والفيلسوف والمفكر السياسي الروسي ألكسندر دوغين.ويناقش المشاركون قضايا النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وحوار الثقافات والحضارات، وحماية القيم التقليدية، ومعارضة الهيمنة الغربية وثقافة الإلغاء وغيرها.ويشارك في المنتدى شخصيات بارزة من 131 دولة، ويستمر لمدة يومين ابتداءً من اليوم 26 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20240227/بوتين-حركة-محبو-روسيا-تتصدى-لمحاولات-الغرب-لعزل-بلادنا-1086442300.html
موسكو
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روسيا, موسكو
لافروف: حركة "محبو روسيا" خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب... فيديو
07:27 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 08:00 GMT 27.02.2024)
يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، كلمة خلل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحركة الروسية الدولية "محبو روسيا" بنسخته الثانية، في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد وزير الخارجية خلال الفعالية، أن "حركة "محبو روسيا" تتطور بسرعة وتساهم في محاولة ردع الغرب في الهيمنة العالمية، وتسعى إلى نشر المعلومات الصحيحة عن بلادنا".
وأضاف لافروف، أن "هذه الحركة تساهم في تعزيز التبادل المحترم والحضاري بين روسيا والشعوب الأخرى، وكذلك نشر الثقافة الروسية العريقة".
وأشار لافروف إلى أن "حركة محبو روسيا خطت مراحل مهمة في تطوير العلاقات بين الشعوب، وكما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أنصارنا يزدادون في جميع أنحاء العالم".
وبدأت فعاليات المؤتمر الثاني للحركة الدولية "محبو روسيا"، ومنتدى "التعددية القطبية"، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور ممثلي أكثر من 131 دولة.
ويقام هذا الحدث الضخم للمرة الثانية في روسيا في مجمع لومونوسوف، ويجمع مثقفين من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.
ومن بين الذين شاركوا في المنتدى، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والفيلسوف والمفكر السياسي الروسي ألكسندر دوغين.
ويناقش المشاركون قضايا النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وحوار الثقافات والحضارات، وحماية القيم التقليدية، ومعارضة الهيمنة الغربية وثقافة الإلغاء وغيرها.
يذكر أن مؤتمر "محبو روسيا" أطلق لأول مرة في مارس/ آذار عام 2023.
ويشارك في المنتدى شخصيات بارزة من 131 دولة، ويستمر لمدة يومين ابتداءً من اليوم 26 فبراير/ شباط.