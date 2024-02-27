https://sputnikarabic.ae/20240227/سياسي-فرنسي-يدعو-للاحتجاج-على-خطاب-ماكرون-العدواني-1086449364.html
سياسي فرنسي يدعو للاحتجاج على خطاب ماكرون العدواني
سياسي فرنسي يدعو للاحتجاج على خطاب ماكرون العدواني
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيين" القومي الفرنسي، فلوريان فيليبو، مواطني بلاده إلى الاحتجاج بعد تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات إلى... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T10:23+0000
2024-02-27T10:23+0000
2024-02-27T10:23+0000
العالم
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وكتب السياسي عبر منصة "إكس": "يجب على جميع قوى العالم أن تتحد لوقف ماكرون في جنونه العسكري. لننظم احتجاجا من أجل السلام، يوم السبت 2 مارس (آذار المقبل) الساعة 15:00 في باريس، دعونا نشارك!".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240227/بعد-ماكرون-رئيس-الوزراء-الفرنسي-لا-يستبعد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086446914.html
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العالم
سياسي فرنسي يدعو للاحتجاج على خطاب ماكرون العدواني
دعا زعيم حزب "الوطنيين" القومي الفرنسي، فلوريان فيليبو، مواطني بلاده إلى الاحتجاج بعد تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وكتب السياسي عبر منصة "إكس": "يجب على جميع قوى العالم أن تتحد لوقف ماكرون في جنونه العسكري. لننظم احتجاجا من أجل السلام، يوم السبت 2 مارس (آذار المقبل) الساعة 15:00 في باريس، دعونا نشارك!".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "لم يتم التوصل إلى توافق بعد".
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي
ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.