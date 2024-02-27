https://sputnikarabic.ae/20240227/سياسي-مجري-انضمام-السويد-إلى-الناتو-استفزاز-1086460243.html

سياسي مجري: انضمام السويد إلى "الناتو" استفزاز

سياسي مجري: انضمام السويد إلى "الناتو" استفزاز

سبوتنيك عربي

قال رئيس حزب "وطننا" اليميني المجري، لازلو توروكاي، الذي صوت ضد التصديق على انضمام السويد، اليوم الثلاثاء، إن انضمام السويد إلى الناتو عمل مستفز، ويصب الزيت... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T15:53+0000

2024-02-27T15:53+0000

2024-02-27T15:53+0000

الناتو

المجر

العالم

السويد

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_e182f50eb573eb505f2ce57794489e04.jpg

وأوضح توروكاي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعتبر توسيع الناتو إلى الشرق خطيرا للغاية في الوضع الحالي. هذا نوع من الاستفزاز، كصب الزيت على النار، وخطوة باتجاه حرب عالمية ثالثة مدمرة، في حين أننا لا نعتقد أن روسيا ستهاجم فنلندا أو السويد، وهذا هو السبب في أننا عارضنا توسيع الناتو".وصادق البرلمان المجري، في وقت سابق، على طلب السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في الاجتماع الأول لدورة الربيع، يوم أمس الاثنين، وكانت نتيجة التصويت النهائي، أن أيّده 188 نائبا، وعارضه ستة، وأربعة نواب امتنعوا عن التصويت.وأيّد 188 نائبا، خلال التصويت النهائي، التصديق على طلب السويد وعارضه 6 نواب، بينما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم بث الاجتماع على موقع البرلمان.بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك بعد، وبعد التصديق، تصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.عادة ما يتم حفل انضمام حليف جديد لحلف شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يتم توقيع الوثائق ذات الصلة في الحفل ورفع علم العضو الجديد في التحالف، ثم يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الولايات المتحدة، ما يعني في الواقع الانتهاء من الإجراء الرسمي للانضمام إلى الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20240227/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-الناتو-منظمة-إرهابية-1086459696.html

المجر

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, المجر, العالم, السويد