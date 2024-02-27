https://sputnikarabic.ae/20240227/مصر-تنفذ-إنزالا-جويا-لنحو-50-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة--1086456657.html

مصر تنفذ إنزالا جويا لنحو 50 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

مصر تنفذ إنزالا جويا لنحو 50 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

نقلت قناة "القاهرة"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T14:11+0000

2024-02-27T14:11+0000

2024-02-27T14:11+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

أخبار مصر الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963849_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_64cf2613e6561e2690fa420f8dd63e3e.jpg

وأوضحت المصادر التي لم تسمها القناة، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه، مؤكدةً أنه جرى إسقاط 45 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية شمالي القطاع ووسطه، بمشاركة من الإماراتيين والأردنيين.وأضافت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برًا وجوًا، لإغاثة المناطق المنكوبة شمالي قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.وأدت الحرب المتواصلة منذ ما يزيد على 4 أشهر إلى مقتل 29782 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر. كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية" حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق الحكومة الإسرائيلية. واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240221/ممثلة-مصر-أمام-العدل-الدولية-إسرائيل-تواصل-مجزرتها-في-غزة-وتفرض-الحصار-والتجويع-وتمنع-المساعدات-1086280341.html

https://sputnikarabic.ae/20240226/بايدن-نأمل-التوصل-لاتفاق-لوقف-النار-في-غزة-بحلول-الاثنين-المقبل-1086438472.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار مصر الآن