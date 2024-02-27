https://sputnikarabic.ae/20240227/مقتل-جندي-يمني-وإصابة-3-آخرين-إثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-محافظة-شبوة-1086438821.html

مقتل جندي يمني وإصابة 3 آخرين إثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة شبوة

مقتل جندي يمني وإصابة 3 آخرين إثر هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" في محافظة شبوة

سبوتنيك عربي

قُتل جندي يمني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، إثر قصف جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز جنوب شرقي اليمن. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T02:02+0000

2024-02-27T02:02+0000

2024-02-27T02:02+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" استهدفت موقعًا للواء السادس بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن]، في مديرية عيَّن شمال غربي شبوة.وأضاف أن القصف الجوي الذي استهدف موقعًا على الحدود الإدارية مع مديرية نَّعمْن شمال محافظة البيضَّاء، أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين جراح أحدهم بليغة.ويأتي التصعيد الميداني بعد أيام من إعراب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، منتصف شباط/ فبراير الجاري، عن قلقه من "التطورات داخل اليمن إزاء تزايد التهديدات بالعودة إلى القتال".وكانت قوات مشتركة من الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، استعادت في كانون الثاني/ يناير 2022، السيطرة على مديريات عَّين وبيحَّان وعِّسيلان (شمال غربي وغرب شبوة)، اثر معارك مع جماعة "أنصار الله"، بعد ثلاثة أشهر من سيطرة الأخيرة عليها في 21 أيلول/ سبتمبر 2021، عقب هجوم واسع للجماعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام التاسع تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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شبوة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله