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بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-غربي-يكشف-عن-وجود-عسكريين-غربيين-في-أوكرانيا-1086479302.html
إعلام غربي يكشف عن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا
إعلام غربي يكشف عن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بوجود عدد من الأفراد العسكريين الغربيين في أوكرانيا، وذلك بهدف متابعة وضبط برمجيات الأسلحة الغربية العالية التقنية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T12:02+0000
2024-02-28T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك عددا قليلا من الأفراد العسكريين الغربيين العاملين في أوكرانيا يقومون بمساعدة تكوين البرامج الخاصة بالأسلحة الغربية العالية التقنية، مثل أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ كروز".وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن أفراد النخبة العسكرية الغربية يقاتلون بالفعل في صفوف القوات الأوكرانية، وقد خدم الكثير منهم في الفيلق الأجنبي الفرنسي قبل سنوات قبل التوجه إلى أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، فإنه "من المستبعد للغاية" أن يصل الأمر إلى نشر فرقة عسكرية كاملة للغرب في أوكرانيا.ووفقا لدبلوماسي لم يذكر اسمه من الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، فإن بولندا ودول البلطيق لا تفكر حتى في إرسال قوات إلى أوكرانيا بينما الحرب مستعرة هناك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240228/مصدر-يؤكد-رصد-قوات-خاصة-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-منذ-فترة-طويلة-1086477546.html
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العالم
العالم

إعلام غربي يكشف عن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا

12:02 GMT 28.02.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© ROMAN PILIPEY
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بوجود عدد من الأفراد العسكريين الغربيين في أوكرانيا، وذلك بهدف متابعة وضبط برمجيات الأسلحة الغربية العالية التقنية.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر خاصة، أن هناك عددا قليلا من الأفراد العسكريين الغربيين العاملين في أوكرانيا يقومون بمساعدة تكوين البرامج الخاصة بالأسلحة الغربية العالية التقنية، مثل أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ كروز".
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن أفراد النخبة العسكرية الغربية يقاتلون بالفعل في صفوف القوات الأوكرانية، وقد خدم الكثير منهم في الفيلق الأجنبي الفرنسي قبل سنوات قبل التوجه إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، فإنه "من المستبعد للغاية" أن يصل الأمر إلى نشر فرقة عسكرية كاملة للغرب في أوكرانيا.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
11:03 GMT
ووفقا لدبلوماسي لم يذكر اسمه من الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، فإن بولندا ودول البلطيق لا تفكر حتى في إرسال قوات إلى أوكرانيا بينما الحرب مستعرة هناك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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