https://sputnikarabic.ae/20240228/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصفه-لمنصات-إطلاق-صواريخ-وبنى-تحتية-تابعة-لـحزب-الله-1086495262.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T17:08+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أماكن منصة الإطلاق التابعة لـ"حزب الله" والتي تم إطلاق صواريخ منها على مستوطنة كريات شمونة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أيضا بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات قصفت مستودع ذخيرة وموقع لإنتاج الأسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 30 ألف قتيل و70 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240228/حزب-الله-يعلن-استهداف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086469199.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/الجيش-الإسرائيلي-يفتتح-مركزا-للصحة-النفسية-لعلاج-الجنود-المحتاجين-للرعاية-العقلية--1086491651.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"
17:08 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 17:09 GMT 28.02.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أماكن منصة الإطلاق التابعة لـ"حزب الله" والتي تم إطلاق صواريخ منها على مستوطنة كريات شمونة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أيضا بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله"
جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات قصفت مستودع ذخيرة وموقع لإنتاج الأسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية
، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا
على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 30 ألف قتيل و70 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.